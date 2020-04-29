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April 29, 2020 / 11:23 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Banca Carige To Waive Liability Actions Against Former Chairman And Former CEO

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Banca Carige SpA Cassa di Risparmio di Genova e Imperia:

* TO WAIVE LIABILITY ACTIONS AGAINST FORMER CHAIRMAN CESARE CASTELBARCO ALBANI AND FORMER CEO PIERO LUIGI MONTANI

* TO PROPOSE REVERSE SPLIT OF OUTSTANDING COMMON STOCKS, BASED ON A RATIO OF 1 ORDINARY SHARES EVERY 1,000 OUTSTANDING ORDINARY SHARES

* TO PROPOSE REVERSE SPLIT OF OUTSTANDING SAVING STOCKS, BASED ON A RATIO OF 1 ORDINARY SHARES EVERY 1,000 OUTSTANDING SAVING SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk newsroom)

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