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BRIEF-Banca IFIS closes first senior financing deal, buys loan portfolios worth EUR 1.7 bln
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#Financials
September 28, 2017 / 10:08 AM / 22 days ago

BRIEF-Banca IFIS closes first senior financing deal, buys loan portfolios worth EUR 1.7 bln

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - BANCA IFIS SPA:

* CONCLUDES ITS FIRST SENIOR FINANCING TRANSACTION IN NPL SECTOR

* MOREOVER, BANK HAS ACQUIRED 3 NON-PERFORMING/PERFORMING PORTFOLIOS, TOTALING A NOMINAL VALUE OF OVER 1,7 BILLION EURO

* SENIOR FINANCING OPERATION IS A LOAN TO FINANCE ACQUISITION, THROUGH A SECURITIZATION COMPANY, OF A NPL SECURED PORTFOLIO

* ACTED AS A LENDER BY SUBSCRIBING SENIOR, AND A PART OF JUNIOR, NOTES ISSUED BY SECURITISATION COMPANY THROUGH WHICH CERBERUS ACQUIRED THE NPL ASSETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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