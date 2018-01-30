BRIEF-Banca IFIS Signs Binding Agreements To Buy Controlling Stake In Credifarma

Jan 30 (Reuters) - BANCA IFIS SPA:
* SIGNS BINDING AGREEMENTS TO BUY CONTROLLING STAKE IN CREDIFARMA
* AT END OF TRANSACTION, CREDIFARMA WILL BE 70 PERCENT OWNED BY BANCA IFIS AND 30 PERCENT BY FEDERFARMA
* UNICREDIT AND BNL - BNP PARIBAS GROUP EQUALLY OWN MINORITY SHARES IN CREDIFARMA CURRENTLY FOR 32.5%
* CREDIFARMA MAINLY PERFORMS SHORT-TERM FINANCING ACTIVITIES FOR PRIVATE PHARMACIES
* OVERALL INVESTMENT FOR PURCHASE, INCLUDING CAPITAL INCREASE, IS ABOUT 10 MILLION EURO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)