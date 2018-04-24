FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 24, 2018 / 10:33 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Banca Mediolanum: Milan Tax Police Notifies Irish Arm Over Residency Issues

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - BANCA MEDIOLANUM SPA:

* TAX POLICE OF MILAN DELIVERED TAX AUDIT REPORT TO IRISH CO MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED

* TAX AUDIT REGARDS ALLEGED RESIDENCE FOR TAX PURPOSES OF CO IN ITALY RELATING TO YEARS 2010-2016

* POTENTIAL TAXES UNDER DISPUTE - NET OF TAXES ALREADY PAID IN IRELAND - AMOUNT TO AROUND EUR 544 MILLION

* HAS ALREADY CONTACTED COMPETENT AUTHORITIES IN ORDER TO PROVIDE ANY FURTHER CLARIFICATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.