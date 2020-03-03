BRIEF-Banco BPM Issues 2020-2023 Business Plan

March 3 (Reuters) - Banco BPM SpA:
* ISSUES 2020-2023 BUSINESS PLAN
* TARGETS NET PROFIT OF ABOUT EUR 770 MILLION IN 2023 WITH TARGET ROTE OF 7.2%
* €800+ M DIVIDENDS DISTRIBUTED OVER 2020-2023, WITH AVERAGE PAYOUT ≥ 40%
* PLAN TARGETS CONFIRM EVEN UNDER NEGATIVE SCENARIO IN 2020
* LIQUIDITY COVERAGE RATIO >160%
* OVER EUR 600 MILLION INVESTMENTS IN TECHNOLOGICAL EVOLUTION PLANNED FOR 2020-2023, OF WHICH €250 MILLION IN DIGITAL INNOVATION
* TO REDUCE ITALIAN GOVERNMENT BOND HOLDINGS TO AROUND 40% OF OVERALL FINANCIAL PORTFOLIO UNDER NEW PLAN
* TO SELL AROUND 1 BILLION EUROS IN REAL ESTATE ASSETS UNDER NEW PLAN, EXPECTS 20 BPS IMPACT ON CET1 RATIO
* STRATEGIC RECRUITING PROGRAM FAVORED BY A VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME EXITS INVOLVING ABOUT 1.100 EMPLOYEES
* TARGETS SALES OF EQUITY STAKES UNDER NEW PLAN, SEES CET1 IMPACT OF AROUND 40 BPS
* TARGETS UNDER PLAN REDUCTION OF CURRENT FOOTPRINT BY 200 BRANCHES
* SEES 15-20 BPS ANNUAL CET1 BOOST FROM SIGNIFICANT TRANSACTIONS AIMED AT REDUCING CREDIT RISK WITHOUT IMPACTING CLIENT RELATIONSHIPS
* TO REDUCE TLTRO FUNDS OVER PLAN PERIOD TO 14 BILLION EUROS AT MOST FROM 24 BILLION EUROS IN JUNE 2019
* 2023 CET1 TARGET FACTORS IN AROUND 200 BPS OF CUMULATED NEGATIVE REGULATORY EFFECTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)