BRIEF-Bancorpsouth Bank To Acquire Icon Capital Corporation In Houston, Texas

April 18 (Reuters) - Bancorpsouth Bank:
* UNDER TERMS OF MERGER AGREEMENT, BANCORPSOUTH BANK WILL ISSUE 4.1 MILLION SHARES OF BANCORPSOUTH BANK COMMON STOCK
* CO WILL ALSO ISSUE $17.5 MILLION IN CASH, FOR ALL OUTSTANDING SHARES OF ICON CAPITAL CORPORATION CAPITAL STOCK
* MERGER HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES
* BANCORPSOUTH- UPON COMPLETION OF TRANSACTION, MARK REILEY WILL SERVE AS BANCORPSOUTH BANK’S HOUSTON AREA CHAIRMAN
* BANCORPSOUTH- UPON COMPLETION OF TRANSACTION, JOHN GREEN WILL BE THE HOUSTON DIVISION PRESIDENT Source text for Eikon: Further company coverage: