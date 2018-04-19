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Market News
April 19, 2018 / 12:32 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bancorpsouth Bank To Acquire Icon Capital Corporation In Houston, Texas

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Bancorpsouth Bank:

* TO ACQUIRE ICON CAPITAL CORPORATION IN HOUSTON, TEXAS

* UNDER TERMS OF MERGER AGREEMENT, BANCORPSOUTH BANK WILL ISSUE 4.1 MILLION SHARES OF BANCORPSOUTH BANK COMMON STOCK

* CO WILL ALSO ISSUE $17.5 MILLION IN CASH, FOR ALL OUTSTANDING SHARES OF ICON CAPITAL CORPORATION CAPITAL STOCK

* MERGER HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES

* BANCORPSOUTH- UPON COMPLETION OF TRANSACTION, MARK REILEY WILL SERVE AS BANCORPSOUTH BANK’S HOUSTON AREA CHAIRMAN

* BANCORPSOUTH- UPON COMPLETION OF TRANSACTION, JOHN GREEN WILL BE THE HOUSTON DIVISION PRESIDENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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