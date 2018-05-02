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May 2, 2018 / 8:13 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bandwidth Q1 Earnings Per Share $0.30

Reuters Staff

2 Min Read

Bandwidth Inc:

* BANDWIDTH ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.33

* Q1 REVENUE $53 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $47.2 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q2 TOTAL REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $45.1 MILLION TO $45.6 MILLION

* SEES Q2 NON-GAAP LOSS PER SHARE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $0.11 TO $0.14 PER SHARE

* SEES Q2 CPAAS REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $38.5 MILLION TO $39.0 MILLION

* SEES FULL YEAR 2018 CPAAS REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $159.0 MILLION TO $160.5 MILLION

* SEES FULL YEAR 2018 TOTAL REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $193.1 MILLION TO $194.6 MILLION

* SEES FULL YEAR 2018 NON-GAAP EPS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF APPROXIMATELY BREAK-EVEN TO A LOSS OF $0.11 PER SHARE

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.01, REVENUE VIEW $46.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.06, REVENUE VIEW $189.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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