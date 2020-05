May 28 (Reuters) - BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG :

* Q1 TOTAL ASSETS ROSE IN BY A TOTAL OF EUR +567 MILLION TO EUR 13.1 BILLION

* Q1 PRETAX RESULT AT EUR 31.8 MILLION VERSUS EUR 51.3 MILLION YEAR AGO