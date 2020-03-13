BRIEF-Bank Of Canada cuts key overnight interest rate to 0.75% from 1.25%

March 13 (Reuters) -
* CANADA IS “READY TO TAKE EXTRAORDINARY MEASURES” TO COMBAT CORONAVIRUS OUTBREAK, SAYS FINANCE MINISTER MORNEAU
* BANK OF CANADA CUTS KEY OVERNIGHT INTEREST RATE TO 0.75% FROM 1.25%
* BANK OF CANADA SAYS CUT IS “A PROACTIVE MEASURE TAKEN IN LIGHT OF THE NEGATIVE SHOCKS TO CANADA’S ECONOMY ARISING FROM THE COVID-19 PANDEMIC AND THE RECENT SHARP DROP IN OIL PRICES”
* BANK OF CANADA SAYS IT IS READY TO ADJUST MONETARY POLICY FURTHER IF REQUIRED TO SUPPORT ECONOMIC GROWTH AND KEEP INFLATION ON TARGET
* CANADA WILL ESTABLISH CREDIT SUPPORT PROGRAM TO PROVIDE ADDITIONAL C$10 BILLION TO BUSINESSES AND STIMULATE ECONOMY - MORNEAU
* BANK OF CANADA SAYS CORONAVIRUS IS HAVING SERIOUS CONSEQUENCES FOR ECONOMY, SAYS LOWER OIL PRICES WILL WEIGHT HEAVILY ON ECONOMY
* CANADA FINANCE MINISTER BILL MORNEAU SAYS CANADA IS PREPARING A SIGNIFICANT STIMULUS PROGRAM, TO BE RELEASED NEXT WEEK
* CANADA’S CHIEF FINANCIAL SUPERINTENDENT SAYS LOWERING DOMESTIC STABILITY BUFFER REQUIREMENT FOR MAJOR BANKS TO 1.25% OF RISK-WEIGHTED ASSETS
* DOMESTIC STABILITY BUFFER MOVE WILL ADD ADDITIONAL C$300 BILLION IN LENDING CAPACITY, OFSI HEAD SAYS
* HEAD OF OFSI SAYS IT HAS HALTED ALL CONSULTATIONS ON MORTGAGE RATE STRESS TEST CHANGES
* CANADA GOVERNMENT IS CONTINUING TO PLAN FOR EVERY EVENTUALITY, WILL BE “NIMBLE N OUR RESPONSES”, SAYS FINANCE MINISTER
* BANK OF CANADA GOVERNOR POLOZ, ASKED IF HE WILL PUT BACK PLANNED RETIREMENT DATE, SAYS NO
* BANK OF CANADA GOVERNOR POLOZ SAYS MAIN FUNDAMENTAL THAT CHANGED SINCE LAST WEEK IS THAT OIL PRICES FELL AND THIS SIGNS OF PERSISTING
* BANK OF CANADA GOVERNOR SAYS POLICY ACTIONS MEANT TO BUTTRESS BUSINESS CONFIDENCE
* BANK OF CANADA GOVERNOR SAYS HE BELIEVES STORM IS TEMPORARY BUT EVENTS COULD BE PROLONGED
* CANADA WILL DO WHATEVER IT TAKES TO STABILIZE THE ECONOMY - FINANCE MINISTER
* SCALE OF CANADIAN GOVERNMENT’S RESPONSE TO CRISIS WILL BE SET AGAINST THE SCALE OF THE CHALLENGE - FINANCE MINISTER
* BANK OF CANADA GOVERNOR POLOZ SAYS “WE HAVE A VARIETY OF OTHER TOOLS IN THE TOOL KIT” TO ADDRESS CRISIS
* BANK OF CANADA GOVERNOR SAYS BANK CAN PUT PLENTY OF LIQUIDITY INTO THE HANDS OF THE BANKS IF NEEDED
* BANK OF CANADA GOVERNOR SAYS AT THE MOMENT MARKETS ARE FUNCTIONING WELL
* BANK OF CANADA GOVERNOR POLOZ SPOKE TO CHAIRMAN OF U.S. FEDERAL RESERVE ON FRIDAY - FINANCE MINISTER
* BANK OF CANADA GOVERNOR POLOZ SAYS HE DOESN’T LIKE THE IDEA OF NEGATIVE INTEREST RATES THAT MUCH
* BANK OF CANADA GOVERNOR POLOZ SAYS NEGATIVE INTEREST RATES “VERY UNLIKELY TO BE NEEDED” GIVEN FISCAL FIREPOWER AVAILABLE
* NEWS CONFERENCE BY CANADIAN FINANCE MINISTER, CENTRAL BANK GOVERNOR ENDS Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting by David Ljunggren)