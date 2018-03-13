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March 13, 2018 / 3:47 PM / Updated a day ago

BRIEF-Bank Of Canada's Poloz says does not know what would happen if NAFTA were changed

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) -

* BANK OF CANADA’S POLOZ SAYS HE DOES NOT KNOW WHAT WOULD HAPPEN IF NAFTA WERE CHANGED OR ABROGATED

* BOC’S POLOZ: SOME COMPANIES ARE TELLING THE BANK THEY ARE WORRIED ABOUT THE FUTURE OF NAFTA

* BOC’S POLOZ: EVEN THOUGH BUSINESS INVESTMENT HAS GONE UP A LOT IN LAST FOUR QUARTERS, IT WOULD HAVE RISEN MORE WITHOUT NAFTA UNCERTAINTY

* BOC’S POLOZ: ALTHOUGH CANADA HAS FIRST MOVER ADVANTAGE IN FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGNCE, “SCALE IS OUR ENEMY”

* BOC’S POLOZ: WE HAVE NO PROBLEM EXPLAINING IN OUR MODELS HOW INFLATION HAS BEHAVED (Reporting By Leah Schnurr)

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