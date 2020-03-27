BRIEF-Bank Of China Posts FY Profit Attributable RMB187,405 Mln

March 27 (Reuters) - 3988.HK:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB 187,405 MILLION VERSUS RMB 180,086 MILLION
* RECOMMENDED A FINAL DIVIDEND ON ORDINARY SHARES FOR 2019 OF RMB1.91 PER TEN SHARES
* FY NET INTEREST INCOME RMB 374,250 MILLION VERSUS RMB 359,706 MILLION
* AS AT DEC. 31, NON-PERFORMING LOANS TO TOTAL LOANS 1.37%
* AS AT DEC. 31, COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL ADEQUACY RATIO 11.30 %
* IN 2020, BANK’S RMB LOANS IN CHINESE MAINLAND ARE EXPECTED TO GROW BY APPROXIMATELY 10%
* ALTHOUGH COVID-19 WILL HAVE TEMPORARY ECONOMIC IMPACT, OUTLOOK TOWARDS GROWTH FOR CHINESE ECONOMY WILL REMAIN UNCHANGED
* IN 2020, BANKING INDUSTRY WILL FACE A COMPLICATED OPERATING ENVIRONMENT Source text for Eikon: Further company coverage: