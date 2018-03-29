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March 29, 2018 / 10:18 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Bank Of China Vice President Zhang Expect Net Interest Margin To Stabilise And Improve In 2018

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Bank Of China Ltd executives said during a press conference on Thursday:

* BANK OF CHINA CHIEF RISK OFFICER PAN YUEHAN: TO SPEED UP DISPOSAL OF NON-PERFORMING LOANS

* BANK OF CHINA CRO PAN: EXPECT CREDIT ASSET QUALITY TO IMPROVE IN 2018

* BANK OF CHINA VICE PRESIDENT ZHANG QINGSONG: COST OF DEPOSITS LIKELY TO INCREASE AMID INCREASING COMPETITION

* BANK OF CHINA VICE PRESIDENT ZHANG: EXPECT NET INTEREST MARGIN TO STABILISE AND IMPROVE IN 2018 Further company coverage: (Reporting By Shu Zhang and Se Young Lee)

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