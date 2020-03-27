BRIEF-Bank Of Communications Posts FY Net Profit Attributable Of RMB77,281 Mln

March 27 (Reuters) - 3328.HK:
* OVERALL, 2020 WILL SEE BOTH OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN BANKING INDUSTRY.
* FY NET PROFIT ATTRIBUTABLE RMB 77,281 MILLION VERSUS RMB 73,630 MILLION
* LOOKING FORWARD INTO 2020, INTERNATIONAL AND DOMESTIC ECONOMIC SITUATION WILL REMAIN COMPLEX AND VOLATILE
* FY NET INTEREST INCOME RMB 144,083 MILLION VERSUS RMB 130,908 MILLION
* THERE IS CERTAIN DOWNWARD PRESSURE ON ASSET QUALITY OF COMMERCIAL BANKS
* RISKS IN SOME AREAS MAY BE AGGRAVATED, ESPECIALLY UNDER IMPACT OF CORONAVIRUS OUTBREAK.
* FY NET INTEREST MARGIN UP 7 BASIS POINTS ON A YEAR-TO-YEAR BASIS TO 1.58%
* AS AT DEC 31, TIER-1 CAPITAL ADEQUACY RATIO 12.85%
* COMPETITIONS BETWEEN DOMESTIC BANKS AND FOREIGN FINANCIAL INSTITUTIONS WILL FURTHER INTENSIFY
* AS AT DEC-END, IMPAIRED LOAN RATIO 1.47%
* AS AT DEC-END, CAPITAL ADEQUACY RATIO 14.83%
* DESPITE MORE UNCERTAINTIES AHEAD FOR GLOBAL ECONOMY, CONDITION FOR HIGH-QUALITY ECONOMIC DEVELOPMENT IN CHINA IMPROVING Source text for Eikon: Further company coverage: