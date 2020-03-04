Healthcare
March 4, 2020 / 12:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bank Of East Asia Announces Strategic Review Of Its Portfolio Of Businesses And Assets

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Bank of East Asia Ltd:

* ANNOUNCES STRATEGIC REVIEW OF ITS PORTFOLIO OF BUSINESSES AND ASSETS

* REVIEW TO FOCUS ON IDENTIFICATION OF POTENTIAL STRATEGIC TRANSACTIONS WHICH WOULD ENHANCE VALUE OF EXISTING BUSINESSES AND ASSETS

* REVIEW TO ALSO FOCUS ON STRATEGIC ALTERNATIVES FOR POTENTIALLY NON-CORE ASSETS

* REVIEW BACKED BY ELLIOTT; ELLIOTT TO APPLY FOR STAY OF PROCEEDINGS IT COMMENCED AGAINST BANK AND CERTAIN EX & SERVING DIRECTORS

* WILL ANNOUNCE AN UPDATE ON STATUS OF REVIEW BY JUNE 30, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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