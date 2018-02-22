BRIEF-Bank Of East Asia Posts FY Profit From Cont Ops Of HK$‍6.37 Bln

Feb 22 (Reuters) - Bank Of East Asia Ltd:
* FY PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS HK$ 6,370 MILLION VERSUS HK$3,525 MILLION
* FY NET INTEREST INCOME HK$ 11,832 MILLION VERSUS HK$11,098 MILLION
* FY IMPAIRMENT LOSSES ON LOANS AND RECEIVABLES HK$1,742 MILLION VERSUS LOSS OF HK$3,462 MILLION
* DURING 2017 NET INTEREST MARGIN INCREASED FROM 1.60% TO 1.65%
* DECLARED A SECOND INTERIM DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 DEC OF HK$0.60 PER SHARE
* FY COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO 13.2 PERCENT VERSUS 12.1 PERCENT A YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: