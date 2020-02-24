Healthcare
February 24, 2020 / 7:06 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bank of Ireland CEO says comfortable with current mortgage pricing

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) -

* BANK OF IRELAND CEO SAYS COMFORTABLE WITH OUR POSITION ON MORTGAGE PRICING, IT IS A COMPETITIVE MARKET

* BANK OF IRELAND CEO SAYS STATE REMUNERATION RESTRICTIONS PUTTING SECTOR AT DISTINCT COMPETITIVE ADVATANGE FOR SPECIALIST ROLES

* BANK OF IRELAND CEO SAYS TO ROLL OUT NEW MOBILE APP TO CUSTOMERS IN MARCH, TAKEN LONGER THAN ANTICIPATED

* BANK OF IRELAND CEO SAYS NOT PLANNING TO SET HEADCOUNT TARGET IN RENEWED COST CUTTING DRIVE Further company coverage: (Reporting By Padraic Halpin)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below