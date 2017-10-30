BRIEF-Bankia 9-month net profit up 1 pct YoY

Oct 30 (Reuters) - Bankia SA:
* 9-MONTH NET INTEREST INCOME 1.47 BILLION EUROS VERSUS 1.63 BILLION EUROS YEAR AGO
* 9-MONTH NET PROFIT 739 MILLION EUROS VERSUS 731 MILLION EUROS YEAR AGO
* CET1 FULLY LOADED CAPITAL RATIO 14.16 PERCENT AT END-SEPT VERSUS 13.02 PERCENT AT END-DEC 2016
* ROE PROFITABILITY RATIO 8.1 PERCENT AT END-SEPT VERSUS 8.2 PERCENT AT END-SEPT 2016
* BAD LOAN RATIO 8.8 PERCENT AT END-SEPT VERSUS 9.8 PERCENT AT END-DEC 2016
* Q3 NET PROFIT 225 MILLION EUROS VERSUS 250 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q3 NET INTEREST INCOME 472 MILLION EUROS VERSUS 507 MILLION EUROS YEAR AGO
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)