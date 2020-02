Feb 27 (Reuters) - Banque Cantonale Vaudoise:

* BCV GROUP POSTS RISE IN FY 2019 REVENUES, OPERATING PROFIT, AND NET PROFIT

* NET PROFIT ROSE 4% TO CHF 363M

* PROPOSES DIVIDEND OF CHF 36 PER SHARE Source text: bit.ly/2T3RhzA Further company coverage: (Berlin Speed Desk)