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January 18, 2018 / 9:55 PM / in 3 hours

BRIEF-Banro Announces Court Approval Of Sale And Investment Solicitation Process

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Banro Corp:

* BANRO ANNOUNCES COURT APPROVAL OF SALE AND INVESTMENT SOLICITATION PROCESS, AVAILABILITY UNDER DIP FACILITY AND EXTENSION OF STAY UNDER RESTRUCTURING PROCEEDINGS

* BANRO CORP - ‍IT HAS OBTAINED AN EXTENSION OF STAY OF PROCEEDINGS IN CCAA PROCEEDINGS TO MARCH 30, 2018​

* BANRO CORP - $20 MILLION INTERIM FINANCING FACILITY (DIP FACILITY) EXPECTED TO BE AVAILABLE TO CO SOMETIME DURING WEEK ENDING JAN 27

* BANRO CORP - SALES AND INVESTMENT SOLICITATION PROCESS (SISP) WILL COMMENCE ON OR ABOUT JAN 22 Source text for Eikon: Further company coverage:

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