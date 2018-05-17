BRIEF-Baozun Reports First Quarter 2018 Revenue Of RMB 921.2 Million

May 17 (Reuters) - Baozun Inc:
* BAOZUN ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
* Q1 REVENUE RMB 921.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW RMB 885.1 MILLION
* QTRLY DILUTED NET INCOME ATTRIBUTABLE TO ORDINARY SHAREHOLDERS OF BAOZUN INC. PER ADS WERE RMB0.25 (US$0.04)
* QTRLY DILUTED NON-GAAP NET INCOME ATTRIBUTABLE TO ORDINARY SHAREHOLDERS OF BAOZUN PER ADS WERE RMB0.54 (US$0.09)
* THE COMPANY EXPECTS SERVICES REVENUE TO INCREASE BY OVER 50% ON A YEAR-OVER-YEAR BASIS FOR THE SECOND QUARTER OF 2018
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW CNY 0.52 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 REVENUE VIEW CNY 1.04 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: