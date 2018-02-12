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February 12, 2018 / 7:07 AM / in 15 hours

BRIEF-Barclays says been charged by SFO over loan

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Barclays Plc:

* ‍BARCLAYS SAYS UK SERIOUS FRAUD OFFICE HAS TODAY CHARGED BARCLAYS BANK PLC WITH SAME OFFENCE IN RESPECT OF LOAN AS CHARGED AGAINST BARCLAYS PLC ON 20 JUNE 2017​

* ‍BARCLAYS PLC AND BARCLAYS BANK PLC INTEND TO DEFEND RESPECTIVE CHARGES BROUGHT AGAINST THEM.​

* ‍BARCLAYS DOES NOT EXPECT THERE TO BE AN IMPACT ON ITS ABILITY TO SERVE ITS CUSTOMERS AND CLIENTS AS A CONSEQUENCE OF CHARGE HAVING BEEN BROUGHT.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Huw Jones)

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