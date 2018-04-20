FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Earnings Season
April 20, 2018 / 6:29 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Barclays Says FCA, PRA Propose CEO Staley Pays Fine

Reuters Staff

2 Min Read

April 20 (Reuters) - Barclays PLC:

* FCA AND PRA CONCLUDE INVESTIGATIONS INTO JES STALEY AND BARCLAYS

* FCA PRA NOT ALLEGING STALEY LACKS FITNESS AND PROPRIETY TO CONTINUE TO PERFORM HIS ROLE AS GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* FCA AND PRA HAVE RECENTLY ISSUED CONFIDENTIAL DRAFT WARNING NOTICES SETTING OUT THEIR REASONS FOR PROPOSING ENFORCEMENT ACTIONS

* FCA AND PRA ARE ALLEGING THAT MR STALEY’S ACTIONS IN RELATION TO THIS MATTER REPRESENTED A BREACH OF INDIVIDUAL CONDUCT RULE

* FCA AND PRA HAVE PROPOSED THAT HE PAY A FINANCIAL PENALTY

* FCA AND PRA ARE NOT ALLEGING THAT STALEY ACTED WITH A LACK OF INTEGRITY

* STALEY NOW HAS A PERIOD DURING WHICH HE MAY REVIEW DRAFT WARNING NOTICES AND MAKE REPRESENTATIONS TO THESE AUTHORITIES IN RELATION TO THEIR CONTENT

* BARCLAYS IS NOT IN A POSITION TO COMMENT FURTHER ON DRAFT WARNING NOTICES, ANY DISCUSSIONS WITH FCA AND PRA OR TIMING OF FINAL OUTCOME OF THIS MATTER

* BARCLAYS BOARD CONTINUES TO BE SATISFIED WITH ITS CONCLUSIONS AS SET OUT IN APRIL 2017 ANNOUNCEMENT

* BOARD CONTINUES TO HAVE UNANIMOUS CONFIDENCE IN MR STALEY AND CONTINUES TO RECOMMEND HIS RE-ELECTION AS A DIRECTOR AT BARCLAYS AGM

* BARCLAYS BOARD WILL DETERMINE WHAT ADJUSTMENT TO MR STALEY’ S COMPENSATION IS APPROPRIATE ONCE FCA AND PRA PROCESSES HAVE CONCLUDED

* FCA AND PRA HAVE CONCLUDED THAT THEY WILL NOT TAKE ENFORCEMENT ACTION IN RESPECT OF THIS MATTER

* FCA,PRA PROPOSED THAT BARCLAYS BANK PLC, BARCLAYS BANK UK PLC WILL BE SUBJECT TO REQUIREMENTS TO REPORT TO FCA,PRA ON CERTAIN ASPECTS OF WHISTLEBLOWING PROGRAMMES

* BARCLAYS CONTINUES TO PROVIDE INFORMATION TO, AND COOPERATE WITH, AUTHORITIES IN US WITH RESPECT TO THIS MATTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.