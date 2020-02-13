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February 13, 2020 / 7:06 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Barclays says regulators probing CEO's ties to financier Epstein

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Barclays PLC:

* BOARD HAS HAD REGARD TO MEDIA REPORTS IN PAST 6 MONTHS THAT HAVE HIGHLIGHTED HISTORICAL LINKS BETWEEN MR. STALEY AND JEFFREY EPSTEIN.

* AS HAS BEEN WIDELY REPORTED, EARLIER IN HIS CAREER MR. STALEY DEVELOPED A PROFESSIONAL RELATIONSHIP WITH MR. EPSTEIN.

* MR. STALEY ALSO CONFIRMED TO BOARD THAT HE HAS HAD NO CONTACT WHATSOEVER WITH MR. EPSTEIN AT ANY TIME SINCE TAKING UP HIS ROLE AS BARCLAYS GROUP CEO IN DECEMBER 2015.

* RELATIONSHIP BETWEEN MR. STALEY AND MR. EPSTEIN WAS SUBJECT OF AN ENQUIRY FROM FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (“FCA”), TO WHICH COMPANY RESPONDED.

* FCA AND PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY SUBSEQUENTLY COMMENCED AN INVESTIGATION, WHICH IS ONGOING, INTO MR. STALEY’S CHARACTERISATION TO COMPANY OF HIS RELATIONSHIP WITH MR. EPSTEIN

* ACCORDINGLY, MR. STALEY RETAINS FULL CONFIDENCE OF BOARD, AND IS BEING UNANIMOUSLY RECOMMENDED FOR RE-ELECTION AT ANNUAL GENERAL MEETING. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Lawrence White)

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