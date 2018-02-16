BRIEF-Barnes Group Q4 Loss Per Share $1.10

Feb 16 (Reuters) - Barnes Group Inc:
* . REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* IN Q4 OF 2017, COMPANY RECORDED A CHARGE OF $96.7 MILLION RELATED TO NEW U.S. TAX LEGISLATION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.67, REVENUE VIEW $357.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.97, REVENUE VIEW $1.50 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOREIGN EXCHANGE ANTICIPATED TO BENEFIT REVENUES BY ABOUT 1% FOR 2018
* FOR 2018, COMPANY ANTICIPATES CAPITAL EXPENDITURES OF BETWEEN $60 MILLION TO $65 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: