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January 4, 2018 / 10:15 PM / in 2 hours

BRIEF-Barnes & Noble Says ‍Total Sales For Holiday Period Were $953 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Barnes & Noble Inc:

* BARNES & NOBLE INC - ‍TOTAL SALES FOR HOLIDAY PERIOD WERE $953 MILLION, DECLINING 6.4% AS COMPARED TO PRIOR YEAR​

* BARNES & NOBLE INC - COMPARABLE STORE SALES ALSO DECLINED 6.4% FOR HOLIDAY PERIOD, WHILE ONLINE SALES DECLINED 4.5%

* BARNES & NOBLE INC - ‍SALES TRENDS “SOFTENED” IN DECEMBER, PRIMARILY DUE TO LOWER TRAFFIC​

* BARNES & NOBLE - EXPECTS COMPARABLE STORE SALES TO DECLINE IN MID-SINGLE DIGITS FOR FISCAL 2018, EXCLUDING ITEMS

* BARNES & NOBLE - EXPECTS CONSOLIDATED EBITDA TO BE IN A RANGE OF $140 MILLION TO $160 MILLION FOR FISCAL 2018, EXCLUDING ITEMS

* BARNES & NOBLE INC - “REMAINS FOCUSED ON EXECUTING ITS STRATEGIC TURNAROUND PLAN” Source text for Eikon: Further company coverage:

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