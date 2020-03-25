BRIEF-Barratt Developments Says Group Is Suspending All Existing Financial Guidance

March 25 (Reuters) - Barratt Developments PLC:
* BARRATT DEVELOPMENTS - COVID-19 UPDATE
* BARRATT - BOARD EXPECTS IT TO HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON BOTH CONSTRUCTION OUTPUT AND RESERVATIONS.
* BARRATT - TOOK DECISION TO CLOSE ALL OF OUR SALES CENTRES
* BARRATT - POSTPONING ALL NON-ESSENTIAL CAPITAL EXPENDITURE
* BARRATT - IT IS TOO EARLY TO MAKE A RELIABLE FORECAST ABOUT DURATION OR IMPACT OF PANDEMIC,
* BARRATT - IT IS TOO EARLY TO MAKE A RELIABLE FORECAST ABOUT DURATION OR IMPACT OF PANDEMIC
* BARRATT - BOARD BELIEVES IT IS APPROPRIATE TO CANCEL INTERIM DIVIDEND OF 9.8 PENCE PER SHARE
* BARRATT - BELIEVES IT IS APPROPRIATE TO CANCEL INTERIM DIVIDEND OF 9.8 PENCE PER SHARE (C.£100M)
* BARRATT - STARTED CALENDAR YEAR WELL WITH GOOD CUSTOMER DEMAND FOR OUR HIGH QUALITY NEW HOMES
* BARRATT - UNABLE TO QUANTIFY IMPACT OF COVID-19 ON OUR FINANCIAL AND TRADING PERFORMANCE AT THIS STAGE
* BARRATT - GROUP IS SUSPENDING ALL EXISTING FINANCIAL GUIDANCE. Source text for Eikon: Further company coverage: