Healthcare
March 25, 2020 / 2:09 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Barratt Developments Says Group Is Suspending All Existing Financial Guidance

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Barratt Developments PLC:

* BARRATT DEVELOPMENTS - COVID-19 UPDATE

* BARRATT - BOARD EXPECTS IT TO HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON BOTH CONSTRUCTION OUTPUT AND RESERVATIONS.

* BARRATT - TOOK DECISION TO CLOSE ALL OF OUR SALES CENTRES

* BARRATT - POSTPONING ALL NON-ESSENTIAL CAPITAL EXPENDITURE

* BARRATT - IT IS TOO EARLY TO MAKE A RELIABLE FORECAST ABOUT DURATION OR IMPACT OF PANDEMIC,

* BARRATT - IT IS TOO EARLY TO MAKE A RELIABLE FORECAST ABOUT DURATION OR IMPACT OF PANDEMIC

* BARRATT - BOARD BELIEVES IT IS APPROPRIATE TO CANCEL INTERIM DIVIDEND OF 9.8 PENCE PER SHARE

* BARRATT - BELIEVES IT IS APPROPRIATE TO CANCEL INTERIM DIVIDEND OF 9.8 PENCE PER SHARE (C.£100M)

* BARRATT - STARTED CALENDAR YEAR WELL WITH GOOD CUSTOMER DEMAND FOR OUR HIGH QUALITY NEW HOMES

* BARRATT - UNABLE TO QUANTIFY IMPACT OF COVID-19 ON OUR FINANCIAL AND TRADING PERFORMANCE AT THIS STAGE

* BARRATT - GROUP IS SUSPENDING ALL EXISTING FINANCIAL GUIDANCE. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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