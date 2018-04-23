BRIEF-Barrick Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $0.15

April 23 (Reuters) - Barrick Gold Corp:
* COMPANY DOES NOT INTEND TO SELL ADDITIONAL ASSETS FOR PURPOSES OF DEBT REDUCTION
* WILL USE CASH ON HAND AND CASH FLOW FROM OPERATIONS FOR FUTURE DEBT REPAYMENTS
* FOURMILE EXPLORATION PROGRAM IN CORTEZ DISTRICT IS PROGRESSING WELL, WITH ENCOURAGING INITIAL ASSAY RESULTS
* PROCEEDS FROM ANY FUTURE PORTFOLIO OPTIMIZATION WILL BE USED TO ENHANCE PROJECT PIPELINE, OR RETURNED TO SHAREHOLDERS
* BARRICK GOLD - CONTINUE TO EXPECT FY GOLD PRODUCTION OF 4.5-5.0 MILLION OUNCES, AT COST OF SALES OF $810-$850 PER OUNCE, AISC OF $765-$815 PER OUNCE
* NEVADA GROWTH PROJECTS REMAIN ON SCHEDULE AND WITHIN BUDGET
* BARRICK GOLD - FULL-YEAR COPPER PRODUCTION GUIDANCE REMAINS 385 MILLION -450 MILLION POUNDS, AT A COST OF SALES OF $1.80-$2.10 PER POUND
* PRODUCED 85 MILLION POUNDS OF COPPER IN Q1, AT A COST OF SALES OF $2.07 PER POUND, ALL-IN SUSTAINING COSTS5 OF $2.61 PER POUND
* BARRICK GOLD - INCREASING FOCUS ON ORGANIC GROWTH IN NEVADA AND THE DOMINICAN REPUBLIC IN 2018
* PRODUCED 1.05 MILLION OUNCES OF GOLD IN Q1 2018 VERSUS 1.31 MILLION OUNCES IN Q1 2017
* COMPANY‘S CONSOLIDATED 2018 GOLD PRODUCTION GUIDANCE REMAINS UNCHANGED
* EXPECT GOLD PRODUCTION IN THE SECOND QUARTER TO BE ROUGHLY IN LINE WITH THE FIRST QUARTER AT AROUND ONE MILLION OUNCES
* QTRLY ALL-IN SUSTAINING COSTS FOR GOLD WERE $804 PER OUNCE VERSUS $772 PER OUNCE IN Q1 2017
* BARRICK GOLD - COMPANY HAS SUSPENDED WORK ON THE PREFEASIBILITY STUDY FOR PASCUA-LAMA
* SEES 2018 TOTAL ATTRIBUTABLE CAPITAL EXPENDITURES $1,400 MILLION- $1,600 MILLION
* BARRICK GOLD-WORK TO DATE ON PREFEASIBILITY STUDY FOR POTENTIAL UNDERGROUND PROJECT AT PASCUA-LAMA INDICATES IT DOES NOT MEET CO‘S INVESTMENT CRITERIA
* CONTINUE TO TARGET THE FIRST HALF OF 2018 FOR THE COMPLETION OF A DETAILED PROPOSAL FOR REVIEW BY ACACIA
* BARRICK GOLD - WILL FOCUS ON ADJUSTING PASCUA-LAMA PROJECT CLOSURE PLAN FOR SURFACE INFRASTRUCTURE ON CHILEAN SIDE OF PROJECT Source text for Eikon: Further company coverage: