BRIEF-Barry Callebaut CEO says situation in Brazil volatile, factories running

July 9 (Reuters) -
* BARRY CALLEBAUT CEO SAYS COULD STILL DO SOME BOLT-ON ACQUISITIONS IN DECORATIONS, GOURMET, BUT WILL STAY FINANCIALLY RESPONSIBLE
* BARRY CALLEBAUT CFO SAYS HAS TRIED TO REDUCE NON HEADCOUNT-RELATED COSTS AS MUCH AS POSSIBLE
* BARRY CALLEBAUT CFO SAYS NO PLANS FOR LARGE RESTRUCTURING AT THIS STAGE
* BARRY CALLEBAUT CEO SAYS LIVING INCOME DIFFERENTIAL IS A TAX WE PASS ON TO OUR CUSTOMERS
* BARRY CALLEBAUT CEO SAYS SITUATION IN BRAZIL REMAINS VOLATILE, ITS THREE FACTORIES THERE ARE RUNNING Further company coverage: (Reporting by Silke Koltrowitz)