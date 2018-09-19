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September 19, 2018 / 5:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Barry Callebaut Strikes Long-Term Deal With Burton's Biscuit Co

1 Min Read

Sept 19 (Reuters) - Barry Callebaut AG:

* ANNOUNCES A LONG-TERM AGREEMENT WITH BURTON’S BISCUIT COMPANY FOR THE SUPPLY OF OVER 12,000 METRIC TONS OF CHOCOLATE AND COMPOUND PER YEAR

* AT SAME TIME, BARRY CALLEBAUT WOULD ACQUIRE CHOCOLATE MANUFACTURING ASSETS OF BURTON’S BISCUIT COMPANY IN MORETON, WIRRAL, NEAR LIVERPOOL (UK)

* COMPLETION OF TRANSACTION IS EXPECTED BY END OF CALENDAR YEAR, AFTER FINALIZING ALL LEGAL AND SOCIAL PROCESSES

* TWO PARTIES HAVE AGREED NOT TO DISCLOSE ANY FINANCIAL DETAILS Further company coverage:

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