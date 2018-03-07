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Market News
March 7, 2018 / 6:00 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Basic Energy Services Announces Withdrawal Of Proposed Senior Secured Notes Offering

Reuters Staff

1 Min Read

Basic Energy Services Inc:

* BASIC ENERGY SERVICES ANNOUNCES WITHDRAWAL OF PROPOSED SENIOR SECURED NOTES OFFERING

* BASIC ENERGY SERVICES INC - DECIDED NOT TO PROCEED WITH PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFERING OF $300 MILLION OF SENIOR SECURED NOTES

* BASIC ENERGY SERVICES - IN EVENT THE NEW ABL FACILITY BECOMES EFFECTIVE, NEW ABL FACILITY WILL REPLACE EXISTING $120 MILLION ASSET-BASED CREDIT FACILITY

* BASIC ENERGY-CONTINUING TO ENGAGE IN ADVANCED CONVERSATIONS WITH LENDERS TO SECURE NEW, UP-TO $150 MILLION 5-YEAR REVOLVING CREDIT FACILITY,AS SAID BEFORE Source text for Eikon: Further company coverage:

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