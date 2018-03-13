BRIEF-Basic Fit FY Adjusted EBITDA Up At 100.5 Million Euros

March 13 (Reuters) - BASIC FIT NV:
* FY ADJUSTED EBITDA EUR 100.5 MILLION VERSUS EUR 80.4 MILLION YEAR AGO
* FY TOTAL REVENUE EUR 326 MILLION VERSUS EUR 258.6 MILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT EUR 11.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 32.4 MILLION YEAR AGO
* END-FY TOTAL NUMBER OF MEMBERSHIPS INCREASED TO 1.52 MILLION (UP 26% YEAR ON YEAR)
* END-FY NUMBER OF CLUBS 521 VERSUS 419 YEAR AGO
* UNCHANGED TARGET OF RETURN ON INVESTED CAPITAL ON MATURE CLUBS OF AT LEAST 30%
* VAST MAJORITY OF THE NEW CLUB OPENINGS IN 2018 IS EXPECTED TO BE IN FRANCE
* NET DEBT WAS €282 MILLION AT YEAR-END 2017, COMPARED TO €206 MILLION AT YEAR-END 2016
* IFRS 15 IMPACT ON REVENUE IS EXPECTED TO BE NEGATIVE FOR AN AMOUNT OF BETWEEN €3 MILLION AND €4 MILLION IN 2018
* IFRS 15 IMPACT IMPACT ON NET PROFIT FOR 2018 IS EXPECTED TO BE BETWEEN €2.3 MILLION AND €3.0 MILLION NEGATIVE, BASED ON AN EFFECTIVE TAX RATE OF 25%
* IN THE MEDIUM-TERM AIMS TO ACHIEVE AN AVERAGE ANNUAL REVENUE GROWTH OF AT LEAST 20% WITH OPERATING LEVERAGE
* IN THE MEDIUM-TERM AIMS TO ACHIEVE MODEST ANNUAL LIKE FOR LIKE GROWTH Source text: bit.ly/2Io3K9S Further company coverage: (Gdynia Newsroom)