Switzerland Market Report
August 20, 2019 / 5:18 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Basilea Pharmaceutica Says H1 Net Loss Narrows To CHF 15.4 Mln

2 Min Read

Aug 20 (Reuters) - Basilea Pharmaceutica AG:

* BASILEA REPORTS SIGNIFICANTLY INCREASED CASH-GENERATING REVENUE, FLAT OPERATING EXPENSES AND REDUCED NET LOSS FOR HALF-YEAR 2019

* TOTAL REVENUE IN FIRST HALF-YEAR 2019 INCREASED BY 5.5% TO CHF 63.2 MILLION (H1 2018: CHF 59.9 MILLION)

* H1 OPERATING LOSS AMOUNTED TO CHF 13.2 MILLION (H1 2018: CHF 20.4 MILLION)

* H1 NET LOSS WAS SIGNIFICANTLY REDUCED TO CHF 15.4 MILLION (H1 2018: CHF 22.5 MILLION)

* NET CASH USED BY OPERATING ACTIVITIES IN H2 2019 IS EXPECTED TO FURTHER DECREASE AS COMPARED TO H1 2019

* COMPANY ANTICIPATES CONTINUED STRONG REVENUE GROWTH FROM CRESEMBA AND ZEVTERA TO CHF 105-110 MILLION (+28% TO +34% Y-O-Y)

* OUTLOOK 2019: NARROWS PREVIOUS GUIDANCE ON TOTAL REVENUE TO CHF 128-133 MILLION, REFLECTING LOWER THAN PREVIOUSLY ANTICIPATED BARDA REVENUE

* OUTLOOK 2019: TOTAL COST AND OPERATING EXPENSES ARE EXPECTED TO REMAIN AT APPROXIMATELY SAME LEVEL AS 2018

* OUTLOOK 2019: ANTICIPATED OPERATING LOSS OF CHF 22-27 MILLION FOR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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