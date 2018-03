March 23 (Reuters) - BASLER AG:

* FY ‍SALES EUR 150.2 MILLION (2016: EUR 97.5 MILLION, +54 %)​

* FY ‍AFTER-TAX RESULT EUR 21.6 MILLION (2016: EUR 7.9 MILLION, +173 %)​

* ‍GUIDANCE 2018: SALES EUR 145 - 160 MILLION, PRE-TAX RETURN RATE 13 - 15 %​

* ‍WILL PROPOSE DIVIDEND OF EUR 2.02 PER SHARE​