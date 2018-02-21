FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Publishing
February 21, 2018 / 6:09 AM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Bastei Luebbe 9-Mth EBITDA Down At EUR 5.1 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - BASTEI LUEBBE AG:

* 9-MONTH REVENUE OF AROUND EUR 112.7 MILLION AFTER EUR 115.7 MILLION IN SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR

* 9-MONTH GROUP EBITDA DECLINED TO EUR 5.1 MILLION IN PERIOD UNDER REVIEW AFTER EUR 9.3 MILLION IN PREVIOUS YEAR

* 9-MONTH CONSOLIDATED EBIT DECLINED TO AROUND EUR -8.7 MILLION VERSUS EUR 2.6 MILLION IN SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR

* MANAGEMENT BOARD IS CONFIRMING REVISED FORECAST IT ANNOUNCED ON 1 FEBRUARY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.