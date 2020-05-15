Healthcare
May 15, 2020 / 11:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-BAT Says Its Potential COVID-19 Vaccine Shown To Produce Positive Immune Response

1 Min Read

May 15 (Reuters) - British American Tobacco PLC:

* BAT - UPDATES ON ITS BIOTECH UNIT KENTUCKY BIOPROCESSING DEVELOPING POTENTIAL VACCINE FOR COVID-19

* BAT - POTENTIAL VACCINE HAS BEEN SHOWN TO PRODUCE A POSITIVE IMMUNE RESPONSE

* BAT - VACCINE CANDIDATE NOW POISED TO PROGRESS TO NEXT STAGE WHICH WILL BE PHASE 1 HUMAN CLINICAL TRIALS PENDING FDA AUTHORISATION

* BAT - CLINICAL TRIAL COULD START AS EARLY AS LATE JUNE, PENDING RESPONSES FROM RELEVANT HEALTH BODIES

* BAT - INVESTED IN ADDITIONAL EQUIPMENT TO BOOST MANUFACTURING CAPABILITIES SHOULD THEY BE NEEDED

* BAT - SUBMITTED PRE-INVESTIGATIVE NEW DRUG PACKAGE TO U.S. FDA WHO HAVE ACKNOWLEDGED SUBMISSION

* BAT - CORRESPONDENCE WITH GOVERNMENT AGENCIES AROUND WORLD CONTINUES Source text for Eikon: Further company coverage:

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