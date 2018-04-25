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Earnings Season
April 25, 2018 / 6:48 AM / Updated an hour ago

BRIEF-BAT Says On Track For Another Year Of Earnings Growth

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - British American Tobacco PLC:

* GROUP REMAINS ON TRACK FOR ANOTHER GOOD YEAR OF EARNINGS GROWTH

* LOOKING FORWARD INTO 2018, FOREIGN CURRENCY EXCHANGE RATES ARE A HEADWIND FOR BUSINESS THIS YEAR

* IF RATES FX WERE TO STAY AT CURRENT LEVELS, CO TO FACE TRANSLATIONAL FOREX HEADWIND OF 7% ON ORGANIC OPERATING PROFIT; 8% ON EPS

* MAINLY DUE TO VOLUME SHIPMENT PHASING, PRICING IN SOME MARKETS, INCLUDING GCC AND RUSSIA, PROFIT GROWTH EXPECTED TO BE SKEWED TO H2

* BY END OF 2018 OBJECTIVE TO MORE THAN DOUBLE REVENUE FROM NEXT GENERATION PRODUCTS TO SUBSTANTIALLY MORE THAN £1 BILLION

* TO FURTHER RAISE INVESTMENT PLANS BEHIND NEXT GENERATION PRODUCTS IN 2018; SOME ROLL-OUTS, LAUNCHES PLANNED TOWARDS END OF Q3 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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