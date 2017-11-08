FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Baumot Group 2016 EBIT loss widens to 12.3 million euros
Sections
Featured
Saudi Arabia makes fresh arrests: sources
Saudi Arabia
Saudi Arabia makes fresh arrests: sources
The Mideast war risk Trump can’t ignore
Commentary
The Mideast war risk Trump can’t ignore
Tencent and Snap send short message to Facebook
Breakingviews
Tencent and Snap send short message to Facebook
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
November 8, 2017 / 5:14 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Baumot Group 2016 EBIT loss widens to 12.3 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 8 (Reuters) - BAUMOT GROUP AG:

* REVENUES INCREASED BY 42.7% TO EUR 38.3 MILLION IN THE 2016 FINANCIAL YEAR

* FY EBITDA IMPROVED BY 0.7 MILLION EUROS TO -3.6 MILLION EUROS

* SEES 2017 LOWER SALES LEVEL OF EUR 13-15 MILLION, NEGATIVE EBITDA OF BETWEEN EUR -4 AND -5 MILLION​

* FOR 2018 SEES SIGNIFICANT INCREASE IN SALES TO BETWEEN EUR 30 AND 35 MILLION​

* FOR 2018 SEES SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN EARNINGS, EBITDA MARGIN IN MID-SINGLE-DIGIT PERCENTAGE RANGE

* FY EBIT OF -12.3 MILLION EUROS (PREVIOUS YEAR: -11.6 MILLION EUROS)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.