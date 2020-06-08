Healthcare
June 8, 2020 / 5:07 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bavarian Nordic Announces Topline Results From Phase 1 Clinical Trial Of Equine Encephalitis Virus Vaccine

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June 8 (Reuters) - Bavarian Nordic A/S:

* REG-BAVARIAN NORDIC ANNOUNCES TOPLINE RESULTS FROM PHASE 1 CLINICAL TRIAL OF EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE

* REG-BAVARIAN NORDIC ANNOUNCES TOPLINE RESULTS FROM PHASE 1 CLINICAL TRIAL OF EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE

* DATA FROM STUDY SHOWED THAT VACCINE WAS WELL TOLERATED AND IMMUNOGENIC ACROSS ALL DOSE GROUPS

* CLINICALLY MEANINGFUL PHASE 1 DATA WARRANT FURTHER CLINICAL INVESTIGATION

* IS CURRENTLY IN PROCESS OF OBTAINING ADDITIONAL FUNDING FROM U.S. AUTHORITIES FOR FURTHER CLINICAL ADVANCEMENT OF VACCINE CANDIDATE

* MOST COMMON VACCINE-RELATED ADVERSE EVENT WAS INJECTION SITE PAIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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