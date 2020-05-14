Healthcare
May 14, 2020 / 6:03 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bavarian Nordic Q1 EBITDA Turns To Profit Of DKK 641 Mln

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Bavarian Nordic A/S:

* REG-BAVARIAN NORDIC ANNOUNCES INTERIM RESULTS FOR THE FIRST THREE MONTHS OF 2020

* OUTLOOK FOR YEAR MAINTAINED WITH REVENUES OF APPROXIMATELY DKK 1,900 MILLION AND EBITDA OF APPROXIMATELY DKK 675 MILLION

* Q1 REVENUE DKK 365 MILLION VERSUS DKK 127 MILLION YEAR AGO

* Q1 EBITDA PROFIT DKK 641 MILLION VERSUS LOSS DKK 90 MILLION YEAR AGO

* FULL-YEAR GUIDANCE SUPPORTED BY STRONG OUTLOOK IN OTHER PARTS OF OUR BUSINESS, INCLUDING RECENT LARGE SMALLPOX VACCINE ORDER FROM U.S. GOVERNMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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