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BRIEF-‍Bavarian Nordic says BARDA exercised option under the contract for freeze-dried Imvamune
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November 21, 2017 / 6:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-‍Bavarian Nordic says BARDA exercised option under the contract for freeze-dried Imvamune

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 21 (Reuters) - Bavarian Nordic A/S:

* ‍BAVARIAN NORDIC ANNOUNCES EXERCISE OF CLINICAL OPTION BY US GOVERNMENT UNDER CONTRACT FOR FREEZE-DRIED IMVAMUNE SMALLPOX VACCINE​

* BAVARIAN NORDIC A/S SAYS ‍CONTRACT OPTION IS EXPECTED TO BE REVENUE RECOGNIZED BETWEEN 2018 AND 2022​

* BAVARIAN NORDIC- OPTION, WHICH REPRESENTS ABOUT $37 MILLION OF TOTAL CONTRACT OF UP TO $539 MILLION, WILL COVER DEVELOPMENT COSTS ASSOCIATED WITH PHASE 3 STUDY​

* ANNOUNCEMENT DOES NOT AFFECT COMPANY‘S EXPECTATIONS FOR FINANCIAL RESULTS FOR 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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