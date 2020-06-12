Healthcare
June 12, 2020 / 5:21 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bavarian Nordic To Manufacture Additional Ebola Vaccines For Janssen

1 Min Read

June 12 (Reuters) - Bavarian Nordic A/S:

* REG-BAVARIAN NORDIC TO MANUFACTURE ADDITIONAL EBOLA VACCINES FOR JANSSEN

* BAVARIAN NORDIC TO MANUFACTURE ADDITIONAL EBOLA VACCINES FOR JANSSEN

* ENTERED NEW SUPPLY CONTRACT WITH JANSSEN VACCINES & PREVENTION VALUED AT USD 13.9 MLN

* MANUFACTURING OF VACCINES WILL BE INITIATED IN 2020, SUPPLY AND INVOICING WILL NOT OCCUR UNTIL 2021

* WILL MANUFACTURE, DELIVER BULK DRUG SUBSTANCE OF MVA-BN FILO VACCINE, WHICH JANSSEN HAS LICENSED AS PART OF EBOLA VACCINE REGIMEN Source text for Eikon: Further company coverage:

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