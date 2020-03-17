BRIEF-Baxter International Inc Says CEO José E. Almeida's 2019 Total Compensation Was $13.9 Million

March 17 (Reuters) - Baxter International Inc:
* BAXTER INTERNATIONAL INC SAYS CEO JOSÉ E. ALMEIDA’S 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $13.9 MILLION VERSUS $15.6 MILLION IN 2018 – SEC FILING
* BAXTER INTERNATIONAL SAYS CFO JAMES K. SACCARO’S 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $4.2 MILLION VERSUS $4.7 MILLION IN 2018
* BAXTER INTERNATIONAL - RATIO OF CEO ALMEIDA’S ANNUAL TOTAL COMPENSATION TO ANNUAL TOTAL COMPENSATION OF MEDIAN EMPLOYEE IN 2019 IS 323 TO 1 Source text - (bit.ly/2xGbOSw) Further company coverage: