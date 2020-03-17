Healthcare
March 17, 2020 / 2:27 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Baxter International Inc Says CEO José E. Almeida's 2019 Total Compensation Was $13.9 Million

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March 17 (Reuters) - Baxter International Inc:

* BAXTER INTERNATIONAL INC SAYS CEO JOSÉ E. ALMEIDA’S 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $13.9 MILLION VERSUS $15.6 MILLION IN 2018 – SEC FILING

* BAXTER INTERNATIONAL SAYS CFO JAMES K. SACCARO’S 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $4.2 MILLION VERSUS $4.7 MILLION IN 2018

* BAXTER INTERNATIONAL - RATIO OF CEO ALMEIDA’S ANNUAL TOTAL COMPENSATION TO ANNUAL TOTAL COMPENSATION OF MEDIAN EMPLOYEE IN 2019 IS 323 TO 1 Source text - (bit.ly/2xGbOSw) Further company coverage:

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