FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 15, 2018 / 9:05 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Bayer Cropscience Agreed To Settle A Lawsuit Brought By Calyxt In Delaware Chancery Court

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Bayer AG:

* CALYXT INC - BAYER CROPSCIENCE LP HAS AGREED TO SETTLE A LAWSUIT BROUGHT BY CALYXT IN DELAWARE CHANCERY COURT

* CALYXT - UNDER SETTLEMENT, PARTIES AGREED BAYER WILL DESTROY ANY TECHNOLOGY, RELATED PRODUCT AND CONFIDENTIAL INFORMATION COVERED BY LICENSE AGREEMENT

* CALYXT INC - SETTLEMENT CONFIRMS BAYER CROPSCIENCE AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NO ACCESS TO CALYXT TECHNOLOGY OR INTELLECTUAL PROPERTY

* CALYXT INC- UNDER SETTLEMENT, PARTIES AGREED BAYER WILL PERMANENTLY ABANDON PATENT APPLICATIONS BASED ON OR INCLUDE DATA RELATED TO COVERED TECHNOLOGY

* CALYXT INC - SETTLEMENT CONFIRMS BAYER AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NO ACCESS TO CALYXT TECHNOLOGY OR INTELLECTUAL PROPERTY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.