Healthcare
March 28, 2020 / 2:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bayer says Vericiguat significantly reduced risk of composite primary endpoint of cardiovascular death

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Bayer AG SAYS:

* VERICIGUAT SIGNIFICANTLY REDUCED RISK OF COMPOSITE PRIMARY ENDPOINT OF CARDIOVASCULAR DEATH OR HEART FAILURE HOSPITALIZATION

* VICTORIA IS FIRST POSITIVE CONTEMPORARY OUTCOMES STUDY FOCUSED EXCLUSIVELY ON A CHRONIC HEART FAILURE PATIENT POPULATION FOLLOWING A WORSENING EVENT

* TREATMENT EFFECT ON COMPOSITE ENDPOINT OF CARDIOVASCULAR DEATH OR HEART FAILURE HOSPITALIZATION WAS CONSISTENTLY DEMONSTRATED REGARDLESS OF BACKGROUND HEART FAILURE THERAPY

* VERICIGUAT WAS WELL-TOLERATED - OVERALL INCIDENCE RATE OF ADVERSE EVENTS WAS COMPARABLE TO PLACEBO Source text: bit.ly/2JiErYH Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below