Healthcare
July 9, 2020 / 11:09 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bayer's Finerenone Meets Primary Endpoint In Phase III FIDELIO-DKD Renal Outcomes Study

1 Min Read

July 9 (Reuters) - BAYER AG:

* BAYER’S FINERENONE MEETS PRIMARY ENDPOINT IN PHASE III FIDELIO-DKD RENAL OUTCOMES STUDY IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE AND TYPE 2 DIABETES

* THE RESULTS SHOW THAT THE INVESTIGATIONAL DRUG FINERENONE DELAYED THE PROGRESSION OF CKD BY SIGNIFICANTLY REDUCING THE COMBINED RISK OF TIME TO FIRST OCCURRENCE OF KIDNEY FAILURE, A SUSTAINED DECREASE OF ESTIMATED GLOMERULAR FILTRATION RATE (EGFR) GREATER THAN OR EQUAL TO 40% FROM BASELINE OVER A PERIOD OF AT LEAST FOUR WEEKS, OR RENAL DEATH

* CLINICAL DATA FROM FIDELIO-DKD WILL BE PRESENTED AT AN UPCOMING SCIENTIFIC MEETING

* WILL DISCUSS THE DATA WITH HEALTH AUTHORITIES REGARDING THE SUBMISSION OF MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION Source text: bit.ly/2ANHUhi Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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