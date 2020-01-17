Switzerland Market Report
January 17, 2020 / 6:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-BB Biotech FY 2019 Net Gain Of CHF 677 Mln

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - BB BIOTECH AG:

* BB BIOTECH BENEFITS FROM M&A TRANSACTIONS - DIVIDEND OF CHF 3.40 PROPOSED

* CONSOLIDATED, BUT NOT YET AUDITED Q4 2019 DATA FOR BB BIOTECH INDICATES A NET GAIN OF CHF 505 MN VERSUS 2018 Q4 LOSS OF CHF 643 MN

* CONSOLIDATED, BUT NOT YET AUDITED FULL YEAR 2019 DATA SHOWED A NET GAIN OF CHF 677 MN COMPARED TO A NET LOSS OF CHF 471 MN FOR 2018

* OUTLOOK FOR 2020 - SECTOR FUNDAMENTALS ARE EXCITING, TRANSACTION MOMENTUM IS EXPECTED TO CONTINUE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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