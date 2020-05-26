Healthcare
May 26, 2020 / 11:03 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-BBS Expects To Raise About EUR 5.5 Mln In Rights Issue

1 Min Read

May 26 (Reuters) - BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj :

* REG-BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES PLC: THE BOARD OF DIRECTORS OF BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES PLC. DECIDED ON A SUBSCRIPTION RIGHTS ISSUE AND PUBLISHES THE PROSPECTUS AND ISSUE TERMS

* APPROXIMATELY EUR 5.5 MILLION BEFORE TRANSACTION COSTS IS EXPECTED TO BE RAISED IN OFFERING IF FULLY SUBSCRIBED.

* SUBSCRIPTION PRICE IS 4.20 EUR OR 44.42 SEK PER OFFER SHARE

* COMPANY IS OFFERING UP TO 1,301,205 NEW SHARES IN COMPANY FOR SUBSCRIPTION PRIMARILY IN ACCORDANCE WITH SHAREHOLDERS’ PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHT. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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