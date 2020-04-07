Healthcare
April 7, 2020 / 1:06 PM / Updated an hour ago

BRIEF-BBS Receives Patent In USA

1 Min Read

April 7 (Reuters) - BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj :

* BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ - PATENT APPLICATION “A METHOD FOR PREPARING A BONE PROTEIN PREPARATION AND A BONE PROTEIN PREPARATION” FOR PRODUCT HAS BEEN ACCEPTED IN USA

* BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ - PRODUCT ARTEBONE® IS NOW PATENTED IN ALL COUNTRIES WHERE IT HAS BEEN APPLIED FOR

* BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ - PATENT APPLICATION REGARDING PRODUCTION IS STILL IN PROGRESS IN USA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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