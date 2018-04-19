FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 19, 2018 / 9:51 AM / Updated 10 minutes ago

BRIEF-BB&T Reports Record Quarterly Earnings Of $0.94 Per Diluted Share Up $0.17, Or 22%

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - BB&T Corp:

* BB&T REPORTS RECORD QUARTERLY EARNINGS OF $0.94 PER DILUTED SHARE; UP $0.17, OR 22%, COMPARED TO FOURTH QUARTER 2017

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.94

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.92 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE $2.84 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $2.83 BILLION

* QTRLY AVERAGE LOANS AND LEASES HELD FOR INVESTMENT WERE $142.9 BILLION, UP $194 MILLION

* QTRLY AVERAGE DEPOSITS WERE $157.1 BILLION COMPARED TO $158.0 BILLION FOR Q4 OF 2017

* QUARTER-END RISK BASED COMMON EQUITY TIER 1 RATIO 10.2 PERCENT VERSUS 10.3 PERCENT REPORTED LAST YEAR

* QTRLY TAXABLE EQUIVALENT NET INTEREST INCOME $1,656 MILLION VERSUS $1,649 MILLION REPORTED LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.