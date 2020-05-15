BRIEF-BCSC Issues Temporary Orders Against Four Companies And Two B.C. Individuals

May 14 (Reuters) - British Columbia Securities Commission:
* BCSC ISSUES TEMPORARY ORDERS AGAINST FOUR COMPANIES AND TWO B.C. INDIVIDUALS
* BCSC- INVESTIGATES POSSIBLE VIOLATIONS OF REGISTRATION&PROSPECTUS REQUIREMENTS OF SECURITIES ACT AGAINST 4 COMPANIES&2 INDIVIDUALS
* BCSC-TEMPORARY ORDER HAS 15-DAY BAN ON TRADING OF SHARES OF TALKING STICK MEDIA, YOURSTICK.COM, ROCKIN BIKE MOTORCYCLE MANUFACTURING, STURGIS CANADA
* BCSC- INVESTIGATION AGAINST 4 COMPANIES& 2 INDIVIDUALS FOR POSSIBLE BREACH OF A PRIOR BCSC ORDER Source text for Eikon: