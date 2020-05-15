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May 15, 2020 / 12:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-BCSC Issues Temporary Orders Against Four Companies And Two B.C. Individuals

1 Min Read

May 14 (Reuters) - British Columbia Securities Commission:

* BCSC ISSUES TEMPORARY ORDERS AGAINST FOUR COMPANIES AND TWO B.C. INDIVIDUALS

* BCSC- INVESTIGATES POSSIBLE VIOLATIONS OF REGISTRATION&PROSPECTUS REQUIREMENTS OF SECURITIES ACT AGAINST 4 COMPANIES&2 INDIVIDUALS

* BCSC-TEMPORARY ORDER HAS 15-DAY BAN ON TRADING OF SHARES OF TALKING STICK MEDIA, YOURSTICK.COM, ROCKIN BIKE MOTORCYCLE MANUFACTURING, STURGIS CANADA

* BCSC- INVESTIGATION AGAINST 4 COMPANIES& 2 INDIVIDUALS FOR POSSIBLE BREACH OF A PRIOR BCSC ORDER Source text for Eikon:

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